شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف موقف محمد عبد المنعم من المشاركة مع الأهلي أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي موقف إصابة محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر، والذي تم استبداله بين شوطي مباراة فريقه بالأمس ضد الجونة، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن محمد عبد المنعم اشتكى من اجهاد في العضلة الأمامية مع نهاية الشوط الأول لمباراة الجونة، وفضل الجهاز الفني إراحته خشية من تفاقم الإصابة وفقدانه فترة طويلة.

وأوضح المصدر أن عبد المنعم سيخضع لاختبار طبي على هامش تدريبات فريقه، وبناء عليه يتحدد موقفه من المشاركة.

أضاف المصدر أن الإصابة التي تعرض لها محمد عبد المنعم خفيفة ويمكنه المشاركة في التدريبات الجماعية قبل مباراة المقاصة يوم الأربعاء المقبل بشكل طبيعي.