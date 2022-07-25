شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك تشارك فى بطولة بنى ياس الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشارك فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك ببطولة بني ياس الإماراتى الودية، فى الفترة من 25 إلى 31 أغسطس القادم، استعدادا للموسم الجديد.

من ناحية أخرى اشترط اتحاد الكرة الطائرة على الأندية ضرورة تقديم الكشف الطبى لجميع اللاعبين فى جميع المراحل عند تقديم أوراق التسجيل، وطالب اتحاد الطائرة الأندية بتوقيع الكشف الطبى مع بداية كل موسم على جميع اللاعبين، سواء الجدد أو القدامى، بناء على تعليمات اللجنة الأولمبية.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، الأندية بقيمة شراء توثيق عقود اللاعبين فى الموسم الجديد، وبلغت قيمة توثيق عقد اللاعب 50 جنيها وقيمة توثيق إعارة اللاعب 50 جنيها مع سداد نفس القيمة حال توثيق التعاقد مع مدرب أو توثيق تجديد عقد لاعب حالى بالفريق أو توثيق استمارة إنهاء التعاقد، فيما تضاف على القيمة المذكورة 14٪؜ من قيمة كل عقد.

وتضمنت شروط التوثيق إيضاح القيمة الإجمالية للعقد وتفاصيل السداد ومدة العقد وتاريخ تحرير العقد، حتى يتم الاعتماد، كما حذر الاتحاد الأندية من عدم توثيق أى عقود تحتوى على شطب أو مزيل.