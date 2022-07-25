شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 25 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 25 / 7 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها إعلان قناة الأهلى غياب عمرو السولية من 6 إلى 8 أسابيع للإصابة، مما يعنى انتهاء موسمه مع الفريق الأحمر، بجانب عودة فيتوريا مدرب منتخب مصر من البرتغال يوم 2 أغسطس المقبل لبدء مهام عمله مع الفراعنة.

قناة الأهلى: عمرو السولية يغيب من 6 لـ8 أسابيع للإصابة فى العضلة الخلفية

كشفت قناة النادي الأهلي عن تفاصيل إصابة عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد الجونة أمس الأحد.

رابطة الأندية تعلن عقوبات الأسبوع الـ26 بالدورى.. تعرف عليها

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الأسبوع الـ26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وعلى رأسها إيقاف أسامة إبراهيم عبد الله لاعب البنك الأهلى مباراتين بسبب اللعب العنيف أمام فيوتشر.

محمد أبو جبل يقترب من المصرى فى الميركاتو الصيفى بعد رحيله عن الزمالك

اقترب محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك السابق، من الانضمام إلى النادي المصري في الموسم المقبل، وذلك بعد انهاء ارتباطه بنادي الزمالك وعدم تجديد تعاقده بشكل رسمي مع النادي الأبيض، ومن المقرر أن يتم حسم صفقة أبو جبل والإعلان عنها بشكل رسمي بعد الانتهاء من الانتخابات المقرر إقامتها نهاية أغسطس المقبل، حيث لم يترشح على مقعد الرئيس سوى كامل أبو علي.

لاعبو الزمالك والجهاز الفنى يحتفلون بالدورى والكأس بجلسة تصوير

احتفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني وأعضاء الجهازين الإداري والطبي بحصد بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر للموسم الماضي بجلسة تصوير خاصة.

تعرف على موقف سواريز من صفقات الأهلى قبل ميركاتو الصيف

طلب البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي مُهلة من أجل الرد على رئيس النادي محمود الخطيب بشأن ملف الصفقات التي ينوي الأهلي حسمها خلال ميركاتو الصيف الجاري.

اتحاد الكرة يناقش مستقبل الكرة النسائية مع عدد من ممثلي الأندية

بدأ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام مناقشات مع ممثلي بعض أندية كرة القدم النسائية، حول مستقبل اللعبة وتطويرها ونشرها بين الفتيات في مصر.

فيتوريا يصل القاهرة 2 أغسطس لبدء مهام عمله مع المنتخب الوطنى رسميا

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، موعد عودته إلى الأراضي المصرية لبدء مهام عمله رسميًا، حيث يصل القاهرة يوم 2 أغسطس المقبل.

الإسماعيلى يتمسك باستمرار حمزة الجمل فى منصبه بعد الخسارة من بيراميدز

تمسك مسئولي النادى الاسماعيلى بإستمرار حمزة الجمل المدير الفني للفريق في منصبه بعد الخسارة التي تلقاها الفريق أمام بيراميدز، وجددت إدارة الدراويش الثقة في الجمل ثقة منها في قدرته على إعادة تصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري.

زيزو وصبحى وعبد المجيد وفتحى فى بؤرة اهتمام جهاز منتخب مصر

نال الرباعى أحمد سيد "زيزو" وحسام عبد المجيد ثنائي فريق الزمالك ورمضان صبحي لاعب بيراميدز وحمدي فتحي لاعب الأهلي إشادة الجهاز الفني لمنتخب مصر الجديد بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بعد ظهورهم بمستوى جيد في المباريات الأخيرة للدوري.

فيتوريا يقسم مباريات الدورى على معاونيه الأجانب

قام البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بتقسيم مباريات الدوري على معاونيه الأجانب لكتابة تقرير عن المباريات واللاعبين أولًا بأول لحين العودة للقاهرة أول أغسطس وحضور المباريات.