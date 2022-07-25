شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة بيرسي تاو وأكرم توفيق وأحمد ريان في مران الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي، اليوم الإثنين، مشاركة بيرسي تاو وأكرم توفيق في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراة المقاصة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري.

كما شهد المران مشاركة أحمد ياسر ريان في تدريبات الأهلي الجماعية، حيث لم يتم حسم مستقبل اللاعب من الاستمرار في صفوف الأهلي أو إعادة تسويقه في الصيف الحالي للأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

وكشفت قناة النادي الأهلي عن تفاصيل إصابة عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر، بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد الجونة أمس الأحد.

أكدت قناة الأهلى أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة السولية بتمزق في العضلة الخلفية وتحتاج لمدة علاج طويلة تمتد من 6 لـ8 أسابيع، مشيرًا إلى أن موسم اللاعب انتهى مع الأهلي.

وشددت القناة على أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي خلال الفترة القادمة من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

وتعرض عمرو السولية لإصابة قوية لم يستكمل على أثرها مباراة الجونة وخرج محمولاً على النقالة، ويحتاج وقتا طويلا للعلاج والتعافي من تلك الإصابة.



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