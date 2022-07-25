شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة فيريرا وتعليماته للاعبى الزمالك قبل الاستعداد لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ووجه المدير الفني للزمالك التهنئة للاعبين على الفوز بمباراة سموحة الأخيرة في الدوري، وأثنى المدرب على أداء جميع اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز في اللقاء.

وطالب فيريرا اللاعبين بالتركيز استعدادا لمباراة فيوتشر، وأكد صعوبة المباراة وقوة المنافس، كما شدد على ضرورة مواصلة مسيرة الانتصارات من أجل الحفاظ على لقب الدوري.

ومنح المدير الفني اللاعبين بعض التعليمات الفنية وشرح خطة تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر يوم الخميس المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

وكان الزمالك قد فاز على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والعشرين للدوري.