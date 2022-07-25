شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يوثق عقود 5 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد باسم عادل، مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني الرياضي، أنه تم توثيق عقود 5 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول بالنادي، وجاء ذلك بعدما قرر اتحاد الكرة بمنح الأندية 15 يوما لتوثيق عقود اللاعبين.

وجاءت قائمة اللاعبين الموثق عقودهم كالتالى: محمد حسن صانع العاب الفريق، وتم تجديد التعاقد معه لمدة خمسة مواسم، بعدما أنهى إعارته مع نادي الترسانة، والظهير الأيسر بكر فتحي تم تجديد تعاقده لمدة ثلاثة مواسم.

بجانب تفعيل بند الشراء في عقد فراس بن عيفية مهاجم النجم الساحلي السابق، والذي أتم تعاقده مع الفريق لمدة أربعة مواسم ونصف، كما وثق أيضا أول تعاقد للاعبي إيسترن كومباني الشباب لمواليد 2003 ولمدة خمسة مواسم وهما: محمود مرسي مهاجم منتخب مصر للشباب والمشارك في بطولة كأس العرب بـ قطر، وجناح أيسر يتمثل في عبد الخالق عبد الرحمن بعد الأداء الجيد الذي قدمه في دوري الجمهورية لمواليد 2003.

ويستعد إيسترن كومباني لمواجهة المصري البورسعيدي، في إطار مواجهات الجولة السابعة والعشرين والمقرر لها يوم 26 من الشهر الجاري.