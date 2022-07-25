الباطن يقاضي مهاجمه آبرو ونادي خورفكان الإماراتي بالفيفا

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على ذات الصعيد تستعد إدارة الباطن وبمناقشة مع الإدارة القانونية بالنادي لرفع خطاب شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تطالب من خلاله بإلزام اللاعب بالعودة والمشاركة بتدريبات الفريق أو تعويض النادي عن كامل العقد في حال إصرار اللاعب على عدم إكمال عقده وتحمل إدارة خورفكان الإماراتي أتعاب وأجور تكاليف القضية.من جهة أخرى وقعت إدارة النادي مع عبدالعزيز الجبرين قادما من الاتحاد بعقد يمتد لموسم رياضي واحد، حيث يواصل الفريق تدريباته اليومية قبل موعد السفر للمعسكر الخارجي في مطلع أغسطس المقبل الذي سيقام بتركيا ويستمر لمدة أسبوعين.
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