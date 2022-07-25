الباطن يقاضي مهاجمه آبرو ونادي خورفكان الإماراتي بالفيفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بوادر أزمة جديدة يعيشها نادي الباطن عقب توقيع مهاجمه الأنجولي فابيو آبرو لنادي خورفكان الإماراتي، رغم تمديد عقده مع الباطن لنهاية صيف 2023، حيث رفعت إدارة الباطن خطابا للاعب ووكيل أعماله بالانتظام بتدريبات الفريق باعتبار أن العقد تم تمديده والرفع به للجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بيد أن اللاعب لم يرد على طلب الإدارة البطناوية، وغادر مع فريقه الجديد لمعسكر هولندا، رافضا كل المحاولات بالعودة إلى فريقه الأصلي الذي يرتبط معه بعقد يمتد لنهاية 2023.

على ذات الصعيد تستعد إدارة الباطن وبمناقشة مع الإدارة القانونية بالنادي لرفع خطاب شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تطالب من خلاله بإلزام اللاعب بالعودة والمشاركة بتدريبات الفريق أو تعويض النادي عن كامل العقد في حال إصرار اللاعب على عدم إكمال عقده وتحمل إدارة خورفكان الإماراتي أتعاب وأجور تكاليف القضية.

من جهة أخرى وقعت إدارة النادي مع عبدالعزيز الجبرين قادما من الاتحاد بعقد يمتد لموسم رياضي واحد، حيث يواصل الفريق تدريباته اليومية قبل موعد السفر للمعسكر الخارجي في مطلع أغسطس المقبل الذي سيقام بتركيا ويستمر لمدة أسبوعين.