ما هو سبب حذف تصريحات سيد عبدالحفيظ من منصات الأهلي الرسمية؟

الشارقة - اميمة ياسر -

فوجئت جماهير النادي الأهلي بحذف التصريحات التي أدلى بها سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي، مساء الأحد، عبر المنصات الرسمية للقلعة الحمراء، والتي هاجم خلالها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكان عبد الحفيظ قد أدلى بتصريحات قوية عبر قناة الأهلي عقب فوز الفريق الأحمر على الجونة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 26 للدوري المصري.

وتحدث عبد الحفيظ في تصريحاته عن أسباب تجاهله الممر الشرفي من لاعبي الغريم الزمالك عقب نهائي كأس مصر، والذي خسره الأهلي بهدفين مقابل هدف الخميس الماضي.

كما هاجم عبدالحفيظ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، مفسراً عدم مصافحته على منصة التتويج، حيث قال: "في شهر 10 المقبل سأكمل 45 سنة، لا أعتقد أن القادم يساوي الماضي، ويجب ألا توطي رأسك لشخص كان على مدار 4 أو 5 سنوات يتجاوز في حقك، في أهلك ووطنيتك، وعندما أشاهدك أسلم عليك!، سيكون آخر يوم في عمري".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: "لست أنا الشخص الذي يتعرض للإهانة بوالديه وأخرج للاعتذار وأقول يا سيادة المستشار، الأصل لا يمكن لأحد أن يشتريه أو يتعلمه".

ولاحقاً، حذفت إدارة قناة الأهلي مقاطع الفيديو الخاصة بلقاء عبد الحفيظ عقب لقاء الجونة من منصات القناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر".

وأثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً بين مشجعي النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكشف قناة الأهلي عن سبب حذف تصريحات سيد عبدالحفيظ، إلا أن حديث مدير الكرة بالأهلي احتوى على مغالطات فيما يخص أزمة الممر الشرفي تحديدا.

وقال سيد عبد الحفيظ، إن الممر الشرفي كان برغبة نادي الزمالك لذلك رفض المرور بداخله، بينما الحقيقة أن الممر الشرفي كان ضمن البروتوكول الذي أبلغ به اتحاد الكرة المصري، الأهلي والزمالك قبل المباراة خلال الاجتماع الفني، أي قبل معرفة الطرف الفائز.

ومع تزايد الانتقادات حول تصرف مدير الكرة، ربما كان ذلك سببا في حذف تصريحاته.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، دعوته لمجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، للاجتماع بشكل عاجل.

وكشف النادي الأهلي، في بيان أصدره مساء الإثنين، عن توجيه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، الدعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، للاجتماع بشكل عاجل، لمناقشة ما جرى من قناة النادي مؤخرًا.

وأكد الأهلي في بيانه أن الخطيب وجه ببث الفيديو الخاص بتصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، عقب مباراة الأمس، والذي تم حذفه من حساب قناة الأهلي الفضائية، على جميع الحسابات الرسمية للنادي.