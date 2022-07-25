شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية لبطولة الجمهورية الجديدة بالشرقية بمشاركة 32 فريقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بطولة الجمهورية الجديدة التي ينظمها مركز شباب ابن العاص كفر صقر بمحافظة الشرقية، انطلاقة قوية ومنافسات مشتعلة بين الفرق المتنافسة في البطولة والبالغ عددها 32 فريقا من محافظتي الشرقية والدقهلية.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة، أنها أطلقت اسم الجمهورية الجديدة على بطولة العام الحالي، نظرا للخدمات غير المسبوقة التي شهدتها القرية منذ عدة سنوات، حيث تم افتتاح مكتب بريد لخدمة المواطنين، فضلا عن تخصيص أرض مركز شباب ابن العاص، حيث كانت القرية محرومة من مركز الشباب لمدة تزيد على 70 عاما.

وأوضحت اللجنة المنظمة، أن من ضمن المشروعات التي شهدتها القرية تبطين ترعة ابن العاص، فضلا عن تخصيص أرض في القريب العاجل لانشاء مجمع مدارس تعليمي عليها لتقليل الكثافة في الفصول، ووجهت اللجنة المنظمة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الإنجازات الكبيرة.

كما حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على تصميم بانر يتضمن صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تقديرا منهم للقيادة السياسية لدورها في الاهتمام بمراكز الشباب، كما تضمنت صورا للدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لدورهما في تخصيص أرض مركز شباب ابن العاص ودعمهما الكبير لبطولة الجمهورية الجديدة.

وتشهد بطولة الجمهورية الجديدة منافسات شرسة بين الفرق المشاركة، حيث يسعى الجميع للحصول على اللقب، حيث يظهر بقوة فريق ابن العاص صاحب الأرض والجمهور، فضلا عن فرق القضاة وديرب نجم وشرقية مباشر والمشاعلة وكفر الحديدي وأبو الشقوق وغيرها من باقي الفرق المتنافسة.