شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعيد 3 لاعبين أمام المقاولون العرب فى الدورى.. الهانى سليمان أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد نادى سموحة، بقيادة عبد الحميد بسيونى، 3 لاعبين قبل مواجهة المقاولون العرب فى الدورى المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى.

وشارك الهانى سليمان، حارس المرمى فى تدريبات الفريق، بعد التعافى من الإصابة بنزلة برد حرمته من التواجد أمام الزمالك فى المباراة التى خسرها الفريق بهدفين نظيفين، ليتأكد جاهزيته للدخول فى قائمة سموحة لمواجهة المقاولون.

كما تعافى صديق أجولا من الإصابة فى الظهر، بعدما أحس اللاعب بآلام فى ظهره خلال التدريبات، والتى فضل بسيونى إراحته أمام الزمالك ليكون جاهزا للمقاولون، فى الوقت الذى عاد حمدى علاء للفريق بعد إيقافه مباراتين بعد الطرد أمام الإسماعيلى ليغيب عن مواجهة البنك الأهلى والزمالك.

ويستعد سموحة لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، فى إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى.

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل 9 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 36 هدفا وسكنت شباكه 34 هدفا.