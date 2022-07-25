شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يعتمد سياسة التدوير بالأهلى لتفادي الإصابات المتلاحقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي لتطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين، من أجل منح قسط من الراحة للاعبين الأساسيين في ظل ضغط مباريات الدوري، وتعرض عدد كبير من لاعبيه للإصابة.

وشهدت المباريات الأخيرة للأهلي تعرض أكثر من لاعب للإصابة مثل طاهر محمد ومحمد هاني ومحمد شريف وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم وصلاح محسن.

واستقر سواريز على تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين من خلال منح فرصة للاعبين البدلاء واللاعبين الناشئين للمشاركة وتجهيزهم تحسبا للاعتماد عليهم بشكل أساسي خلال المباريات القادمة.

وهناك أكثر من لاعب مرشح ليكون لهم دور مع الأهلي في المرحلة المقبلة مثل محمد محمود ومحمود متولي وبدر بانون ورامي ربيعة بالإضافة للاعبين الناشئين مثل محمد فخري وصالح نصر وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي وهم مجموعة اللاعبين الذين يتدربون مع الفريق الأول في الفترة الماضية.