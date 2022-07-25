شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتوج بذهبية تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج المنتخب الوطني للخماسي الحديث بذهبية تتابع السيدات في منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث المقامة حاليًا بالإسكندرية خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو الجاري.

وجاء تتويج منتخبنا الوطني بالميدالية الذهبية عقب حصده 1298 نقطة ومثل منتخبنا الوطني البطلتين هايدي عادل وأميرة قنديل.

وحصد المنتخب المكسيكي المكون من ماريانا آرسيو وميان أوليفر المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 1291 نقطة، واحتل المنتخب الكوري المكون من سيهي كيم وسانوو كيم المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 1260 نقطة.

وتقام غدًا منافسات تصفيات فردي الرجال.

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة بـ11لاعبًا بواقع 6 لاعبين و5 لاعبات، وتضم قائمة الرجال "إسلام حامد، وأحمد حامد، وأحمد الجندي، ومهند شعبان، ومحمد الجندي ومعتز وائل".

فيما ضمت أسماء منتخب السيدات "هايدي مرسي، وسلمى عبد المقصود، وأميرة قنديل، وملك إسماعيل وزينة عامر".

يذكر أن جدول منافسات البطولة يضم مسابقات التتابع والفردي والفرق للرجال والسيدات.