الامارات | خطأ كارثي لحارس السودان يمكن منتخب فلسطين من تحقيق أكبر نتيجة في كأس العرب.. (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ كارثي لحارس السودان يمكن منتخب فلسطين من تحقيق أكبر نتيجة في كأس العرب.. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقصى المنتخب الفلسطيني نظيره السوداني من بطولة كأس العرب للشباب 2022، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، بعد تحقيقه أكبر نتيجة بالبطولة حتى الآن، بنتيجة 5-3، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وشهدت المباراة خطأ كارثي من حارس السودان عبدالباسط عوض، الذي تسبب في الهدف الثالث لفلسطين بعد أن مرت الكرة بين قدميه بالرغم من أن تسديد الكرة لم يكن قويا، ليهدي فلسطين التعادل قبل ان يسجل منتخب فلسطين هدفين اخرين.

افتتحت فلسطين التسجيل عن طريق لاعبها محمد محمود، قبل أن يدرك فوزي عمر النتيجة للسودان قبل نهاية الشوط الأول.

وزادت الإثارة في المباراة مع بداية الشوط الثاني، عندما سجل أحمد محمد الهدف الثاني للسودان، قبل أن يدرك منير البدارين التعادل للمنتخب الفلسطيني.

ورغم أن أمجد إبراهيم سجل الهدف الثالث للمنتخب السوداني، إلا أن المنتخب الفلسطيني سجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق قيس الحطاب ومحمد سونقا وداني درباس.

ورفع المنتخب الفلسطيني رصيده إلى ثلاث نقاط، ليتشارك في صدارة المجموعة مع المنتخب المغربي الذي حقق ثاني أعلى نتيجة في البطولة بفوزه على السودان 4-2 في الجولة الأولى.

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