بعد حذف تصريحات سيد عبدالحفيظ.. الخطيب يدعو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي إلى اجتماع عاجل

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، دعوته لمجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، للاجتماع بشكل عاجل.

وكشف النادي الأهلي، في بيان أصدره مساء الإثنين، عن توجيه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، الدعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، للاجتماع بشكل عاجل، لمناقشة ما جرى من قناة النادي مؤخرًا.

وأكد الأهلي في بيانه أن الخطيب وجه ببث الفيديو الخاص بتصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، عقب مباراة الأمس، والذي تم حذفه من حساب قناة الأهلي الفضائية، على جميع الحسابات الرسمية للنادي.

وكانت قناة الأهلي قد حذفت تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، والتي تحدث خلالها عن سبب عدم دخوله الممر الشرفي بنهائي الكأس أمام الزمالك، وبعض الأمور الأخرى.

وكان الأهلي قد خسر بطولة كأس مصر أمام الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي الخميس الماضي.