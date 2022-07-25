شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلى: عمرو السولية يغيب من 6 لـ8 أسابيع للإصابة فى العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة النادي الأهلي عن تفاصيل إصابة عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد الجونة أمس الأحد.

أكدت قناة الأهلى أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة السولية بتمزق في العضلة الخلفية وتحتاج لمدة علاج طويلة تمتد من 6 لـ8 أسابيع، مشيرًا إلى أن موسم اللاعب انتهى مع الأهلي.

شددت القناة على أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي خلال الفترة القادمة من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

وتعرض عمرو السولية لإصابة قوية لم يستكمل على أثرها مباراة الجونة وخرج محمولاً على النقالة، ويحتاج وقت طويل للعلاج والتعافي من تلك الإصابة.