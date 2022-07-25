شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة إسماعيل رئيسًا لبعثة رجال الطائرة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار مسئولو اتحاد الكرة الطائرة عايدة إسماعيل عضو مجلس الإدارة لرئاسة بعثة منتخب الرجال فى بطولة العالم المقبلة المحدد لها شهر أغسطس المقبل بسلوفينيا.

ويغادر منتخب مصر الأول لرجال الكرة الطائرة إلى معسكر بلغاريا يوم 10 أغسطس المقبل استعدادا لبطولة العالم بسلوفينيا.

ومن المقرر أن يتوجه المنتخب من بلغاريا إلى بولندا للدخول فى معسكر مغلق آخر بدءًا من يوم 20 أغسطس.

ويتواجد حاليًا المنتخب فى معسكر مغلق بالقاهرة تحت قيادة حسن الحصرى الذى يضم 20 لاعبا يتم تصفيتهم إلى 16 لاعبا.

حقق منتخب رجال الكرة الطائرة المركز الثامن فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران الجزائرية بعد الخسارة من اليونان بنتيجة 3 / 1 فى ختام تحديد المراكز.

بينما حقق منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة المركز السادس فى بعد الخسارة من اليونان بنتيجة 3 /1 فى ختام تحديد المراكز أيضا.