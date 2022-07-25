شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أسامة ينتظم فى التدريبات.. وبرنامج خاص للأساسيين بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم يوسف أسامة نبيه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمباراة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتماثل يوسف أسامة للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الأمامية وتسببت في غيابه عن الفريق خلال المباريات الأخيرة، وأصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية للمباراة.

كما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون من مباراة سموحة الأخيرة تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتضمنت هذه الفقرة خوض اللاعبين لتدريبات بدنية متنوعة بخلاف تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر يوم الخميس المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

وكان الزمالك قد فاز على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والعشرين للدوري.

من ناحية أخرى اقترب محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك السابق، من الانضمام إلى النادي المصري في الموسم المقبل، وذلك بعد انهاء ارتباطه بنادي الزمالك وعدم تجديد تعاقده بشكل رسمي مع النادي الأبيض، ومن المقرر أن يتم حسم صفقة أبو جبل والإعلان عنها بشكل رسمي بعد الانتهاء من الانتخابات المقرر إقامتها نهاية أغسطس المقبل، حيث لم يترشح على مقعد الرئيس سوى كامل أبو علي.

ويختتم النادي المصري اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة فريق إيسترن كومباني في الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها غداً الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يضع الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة حسام حسن، خطة الفوز على إيسترن كومباني في المران الأخير المقرر إقامته مساء اليوم.