شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن عقوبات الأسبوع الـ26 بالدورى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ­­­­­­­­­­­­أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الأسبوع الـ26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وعلى رأسها إيقاف أسامة إبراهيم عبد الله لاعب البنك الأهلى مباراتين بسبب اللعب العنيف أمام فيوتشر. وجاءت باقى القرارات كالتالى: إنبى وفاركو إنبى وفاركو إيقاف محمد صبحى حارس مرمى فاركو مباراة واحدة للطرد للاعتراض على الحكم. غزل المحلة والمقاولون غزل المحلة والمقاولون إيقاف صابر عيد المدير الرياضى للمحلة مباراة واحدة للطرد بسبب الاعتراض على الحكم. إيقاف محمد السيد عبد الرازق مباراة واحدة بعد الطرد. البنك الأهلى وفيوتشر البنك الأهلى وفيوتشر إيقاف أسامة إبراهيم عبد الله لاعب البنك الاهلى مباراتين بسبب اللعب العنيف أمام فيوتشر.