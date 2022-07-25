بمبلغ ضخم.. بيع حزام أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي

المنامة - ياسر ابراهيم - بيع حزام أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي بمبلغ ضخم. الحزام الشهير من معركة اللقب للوزن الثقيل 1974 "رامل إن ذا جانغل" وجمعت بين كلاي والملاكم القوي جورج فورمان في واحدة من أشهر نزالات الملاكمة على الإطلاق.

بمبلغ ضحم وصل إلى 6.18 مليون دولار، بيع حزام بطولة محمد علي كلاي من معركة اللقب للوزن الثقيل عام 1974 "رامبل إن ذا جانغل" أو معركة الأدغال، والتي تمكن فيها الأسطورة كلاي من تحقيق الفوز في واحدة من أشهر نزالات الملاكمة على الإطلاق، وفق ما أورده موقع "دير شبيغل" الألماني.

وبيع الحزام الشهير في مزاد أمس الأحد (24 يوليو/تموز 2022)، وكان من نصيب جيم إيرساي مالك فريق إنديانابوليس كولتس. وأكد إيرساي حصوله على الحزام لمجموعته من تذكارات الموسيقى والتاريخ الأمريكي. وقال في تغريدة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "إنني فخور لكون الحائز عليه".

وسيتم عرض الحزام في شهر أغسطس/آب القادم، ويعتبر سعره من بين أعلى الأسعار التي تم دفعها على الإطلاق لشراء تذكارات رياضية. وكان محمد علي كلاي قد واجه عام 1974 الملاكم القوي جورج فورمان في دولة زئير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حالياً). ونجح علي في الفوز على كومان في تلك المباراة، التي تعد من بين الأشهر على الإطلاق في عالم الملاكمة، حسب موقع صحيفة "فرانكفورته ألغيماينه" الألمانية.

وكان أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي قد توفي سنة 2016 عن عمر يناهز الـ 74 عاماً بعض صراع طويل مع المرض. ويُعد الملاكم الراحل أحد أعظم الشخصيات الرياضية في العالم.

(DW)