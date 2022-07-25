الامارات | «وقت مثير للغاية».. بن ديفيز يصف سعادته بتمديد عقده في توتنهام

شكرا لقرائتكم خبر عن «وقت مثير للغاية».. بن ديفيز يصف سعادته بتمديد عقده في توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال بن ديفيز مدافع فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم إنه يقضي «وقتا مثيرا للغاية» مع توتنهام، وذلك بعد تمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2025.

ولم يتردد اللاعب الويلزي الدولي، الذي انضم لتوتنهام قادما من سوانزي سيتي قبل ثمانية أعوام، في تمديد تعاقده مع النادي لمدة عام آخر ليستمر حتى 2025.

وقال بن ديفيز في تصريحات لموقع نادي توتنهام: «بعد ما شهده الموسم الماضي وما فعله النادي هذا الصيف، لا أشعر بأن هناك وقت أكثر إثارة من هذا كي أتواجد خلاله في النادي».

وأضاف: «أستمتع باللعب هنا وعندما جاءت الفرصة لتمديد التعاقد، كنت في منتهى السعادة لفعل ذلك».

وتابع: «هذه تعد فترة كبيرة للغاية في كرة القدم، خاصة وأن مسيرة اللاعب تكون قصيرة للغاية كما أن اللاعبين في كرة القدم ينتقلون كثيرا بين الفرق، لذلك يشرفني أن أستمر هن».

وأضاف: «لقد جلبنا لاعبين نأمل في أن يكون لهم دور في تطورنا كفريق، وتعزيز قدرتنا على المنافسة خلال الموسم».

وشارك بن ديفيز (29 عاما) في 721 مباراة في كل المسابقات وخاض 58 مباراة مع الفريق في المنافسات الأوروبية، ليكون ضمن أكثر خمسة لاعبين مشاركة مع توتنهام أوروبيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news