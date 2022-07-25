الامارات | إجراءات صارمة بحق الجماهير حال اقتحام الملاعب في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات صارمة بحق الجماهير حال اقتحام الملاعب في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدعم اتحاد مشجعي كرة القدم اتخاذ اجراءات صارمة بحق المشجعين الذين يقتحمون الملاعب في الدوري الإنجليزي ودوري البطولة «شامبيونشيب»،تشمل عقوبة المنع من دخول الملعب بشكل تلقائي، في ظل إجراءات جديدة لمنع السلوك المعادي المنتشر بين الجماهير.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن العديد من المخاوف قد أثيرت حول سلامة اللاعبين في الملاعب، وذلك بعد سلسلة من الوقائع التي صاحبت نهاية الموسم الماضي.

وسوف يتعرض المشجعون الذين يحملون أو يستخدمون الألعاب النارية أو القنابل الدخانية عقوبة المنع التلقائي من دخول الملعب من الأندية، على أن تقوم الأندية بإبلاغ الشرطة عن المخالفين، فيما ستواجه الأندية إجراءات أكثر صرامة.

ودعم اتحاد مشجعي كرة القدم الإجراءات الجديدة، والتي سيتم العمل عليها بشكل مشترك ما بين الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الممتاز و«شامبيونشيب» ابتداء من موسم 2022-2023.

وقال مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي في بيان اليوم الاثنين: «زيادة السلوك المعادي للمجتمع في الملاعب كما رأينا بنهاية الموسم الماضي، كان أمرا غير مقبول بالمرة ويضع سلامة الناس في خطر».

وأضاف: «معا ستعرف كرة القدم الإنجليزية تدابير جديدة أكثر صرامة لتوجيه رسالة واضحة أنه لن يتم قبول أي سلوك غير قانوني أو خطير».

وتعرض روبرت بيجز، مشجع فريق نوتنجهام فورست، للحبس في مايو الماضي بعد تعديه بالضرب على بيلي شارب مهاجم شيفيلد يونايتد خلال المباريات الفاصلة لـ «شامبيونشيب»، فيما تعرض روبن أولسن حارس مرمى أستون فيلا للاعتداء في ملعب مانشستر سيتي في اليوم الأخير من الموسم الماضي.

وفي واقعة أخرى خلال اقتحام الجماهير للملاعب، دخل باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس في مشاجرة مع أحد جماهير إيفرتون في ملعب «جوديسون بارك».

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