الامارات | حصاد "هزيل" للعرب في بطولة العالم لألعاب القوى.. 3 ميداليات فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد "هزيل" للعرب في بطولة العالم لألعاب القوى.. 3 ميداليات فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت الدول العربية 3 ميداليات فقط في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى التي اختتمت الأحد في مدينة يوجين الأميركية من خلال حصول القطري معتز برشم على ذهبية الوثب العالي، والمغربي سفيان البقالي ذهبية سباق 3 آلاف متر موانع، والعداء الجزائري جمال سجاتي فضية سباق 800 متر.

وكانت المشاركة العربية قد توجت بستة ميداليات خلال النسخة الماضية التي اقيمت في قطر 2019 فيما حصدت 5 ميداليات في نسخة 2017 في لندن و4 ميداليات في نسخة 2015 في بكين.

وارتفعت الغلة العربية في تاريخ البطولة إلى 79 ميدالية بينها 32 ذهبية و24 فضية و23 برونزية، لكنها كانت بعيدة هذه المرة عن ذروة التألق العربي في العرس العالمي والتي كانت في نسخة 2005 في هلسنكي بأربع ذهبيات وفضيتين، ثم نسخة 2003 في باريس بأربع ذهبيات وفضية واحدة، وغوتبورغ 1995 بثلاث ذهبيات ومثلها فضية وبرونزيتين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news