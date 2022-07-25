تقارير سعودية: بن شرقي قد يُزامل طارق حامد في اتحاد جدة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية سعودية، أن النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق، دخل دائرة اهتمام إدارة نادي اتحاد جدة السعودي.

وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، بأن إداة نادي اتحاد جدة ابدت اهتمامًا باللاعب المغربي، الذي انتهى تعاقده مع الزمالك عقب تتويج الفريق بكأس مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتحاد جدة يدرس، بالتعاون مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، دعم الفريق بلاعبين جُدد قبل انطلاق الموسم المقبل.

وكان أخر ظهور لبنشرقي مع الزمالك، التتويج بلقب كأس مصر على حساب الأهلي، الخميس الماضي، ليتوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي الأبيض للرحيل.

وفي حال اتمام الصفقة، سيكون بنشرقي ثاني لاعب يتعاقد معه اتحاد جدة السعودي قادمًا من الزمالك، هذا الموسم بعد التعاقد مع لاعب الوسط طارق حامد.