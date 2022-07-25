شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك والجهاز الفنى يحتفلون بالدورى والكأس بجلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني وأعضاء الجهازين الإداري والطبي بحصد بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر للموسم الماضي بجلسة تصوير خاصة.

والتقط لاعبو الفريق صورة جماعية برفقة درع الدوري وكأس مصر، كما التقط الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا صورة جماعية مع كأس مصر، في حين التقط الجهازان الطبي والإدارة صورة جماعية مع درع الدوري وكأس مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته في الخامسة مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء فيوتشر المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.