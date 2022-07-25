شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يطالب لاعبي المقاولون باستغلال الفرصة أمام سموحة بعد تعثر الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، جلسة مع لاعبي ذئاب الجبل، طالبهم خلالها بضرورة الفوز في اللقاء المقبل على سموحة، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك لاستغلال الفرصة بعد تعثر الجونة والاسماعيلي في الجولة الماضية بالهزيمة.

وكان الاسماعيلي قد خسر من بيراميدز برباعية نظيفة، بينما خسر الجونة من الأهلي بثنائية نظيفة، وهو ما أعاد اشتعال معركة البقاء في الدوري من جديد.

وعادت الاثارة والغموض إلى صراع قاع الجدول من جديد، ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 برصيد 23 نقطة، بينما يحتل الاسماعيلي المركز الـ 15 برصيد 26 نقطة، ثم يأتي غزل المحلة والجونة في المركزين الـ 14 والـ 13 بنفس الرصيد 26 نقطة.

وكان المقاولون العرب قد انتزع فوزاً مثيراً على غزل المحلة بهدف نظيف سجله فاروق نور الدين برأسية مميزة بعد استغلاله لكرة عرضية من ركلة ركنية، ليضمن 3 نقاط ثمينة لفريقه على حساب المحلة في الوقت القاتل والأخير من عمر اللقاء.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 23 ليحتل المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض ذئاب الجبل 25 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر.