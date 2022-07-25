شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. المحاربون لقب منتخب زيمبابوى لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل منتخب زيمبابوي لكرة القدم، عدة ألقاب منها جنوب روديسيا، والمحاربون، و روديسيا، إلا أن اللقب الأكثر شهرة هو المحاربون .

ويطلق على منتخب زيمبابوي قديمًا منتخب جنوب روديسيا من 1939 إلى 1964 ثم منتخب روديسيا من 1964 إلى 1980 ثم أصبحت روديسيا زيمبابوى.

اللقب الأكثر شهرة هو المحاربون، حيث أن السمات المميزة الرئيسية للمحاربين هي الشجاعة والقوة وروح الجماعة في سبيل قهر الأعداء هذه الميزات ألهمت العديد من المنتخبات، فهي تحتاج هذه السمات أيضًا من أجل تحقيق الانتصار في اللعبة.

ولم يسبق لمنتخب زيمبابوي المشاركة في كأس العالم، بل شارك في كأس الأمم الأفريقية مرتين عامي 2004و 2006.

ووصل منتخب المحاربون إلى التصنيف رقم 40 على العالم فى 1995 وهو أفضل تصنيف فى تاريخه، ويٌعد هداف المنتخب الزيمبابوى هو بيتر ندفلو برصيد 38 هدفاً في مسيرته، وهو أيضاً الأكثر مشاركة برصيد 100 مباراة

أكبر فوز حققه زيمبابوي فى تاريخه كان بنتيجة 7/0 على حساب بتسوانا، وأكبر خسارة فى تاريخه بنفس النتيجة أمام جنوب أفريقيا.