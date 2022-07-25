شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستعين بالأهلى والبنك لاكتشاف فيوتشر قبل موقعة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، بمباراتى فيوتشر أمام البنك الأهلي التي فاز بها فيوتشر بنتيجة 4 / 1 كما حرص البروفيسور علي مشاهدة مواجهة الأهلي وفيوتشر التي فاز فيها المارد الأحمر بنتيجة 4 / 0، وذلك من أجل دراسة الخصم جيدًا والوقوف علي مفاتيح اللعب ونقاط القوة والضعف.

ويرغب فيريرا في معرفة كافة نقاط القوة والضعف في صفوف فيوتشر حتي يستطيع رسم خطته فى المباراة التي ستجمعهما مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدورى برصيد 60 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز في 19 لقاء، وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 46 هدف واستقبلت شباكه 25.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.