شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف سواريز من صفقات الأهلى قبل ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي مُهلة من أجل الرد على رئيس النادي محمود الخطيب بشأن ملف الصفقات التي ينوي الأهلي حسمها خلال ميركاتو الصيف الجاري.

وبحث الخطيب مع سواريز خلال الجلسة التى جمعتهما، السبت، عدة ملفات خاصة بفريق الكرة ويأتي في مقدمتها ، تدعيم الفريق بصفقات جديدة في عدة مراكز.

وأكد المدرب البرتغالي لرئيس النادي إنه مازال في مرحلة إستكشاف الفريق ولاعبيه وقدراتهم لأنه تولّى المسئولية منذ فترة قليلة ، وشدد سوايرز على أنه يسعى لحسم هذا الملف سريعاً وإبداء رأيه في مسألة التدعيمات التي يحتاجها الفريق والصفقات المُرشحة للنادي.

وألتقى الأهلي مع الجونة في السادسة والنصف من مساء أمس،الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز، وإنتهى اللقاء بفوز الأهلي بثنائية نظيفة حملت توقيع رامي ربيعة وعلي معلول.

ويستعد الأهلي لمباراة المقاصة المقرر لها مساء بعد غد ، الأربعاء، في الجولة 27 بطولة الدوري الممتاز.