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اتحاد الكرة يناقش مستقبل الكرة النسائية مع عدد من ممثلي الأندية

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القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام مناقشات مع ممثلي بعض أندية كرة القدم النسائية، حول مستقبل اللعبة وتطويرها ونشرها بين الفتيات في مصر. 

 

وجاءت المناقشات بحضور الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس المجلس والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة النسائية.

 

وشهدت الكرة النسائية خطوات بارزة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تم تأسيس منتخب كرة الصالات النسائية للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية.

 

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم تم ترشيح أفضل لاعبات القارة السمراء لجوائز CAF 2022 ، في ظل أن مرحلة المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات بالمغرب 2022 تخوضها المنتخبات الإفريقية المختلفة في الفترة الحالية، وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم النقاب عن القائمة الأولى للمرشحات لفئات السيدات في جوائز CAF 2022 وجاءت كالتالي 

 

وظهر ثنائي فريق وادي دجلة ضمن قائمة الأفضل في القارة لكرة القدم النسائية وهم فطومة دقورة و هيام عبداللطيف 

 

كما ظهر نادي وادي دجلة قائمة أفضل نادي هذا العام ويعد من المرشحين بقوة للفوز باللقب ، بعد أن فريق وادي دجلة قد حصد الثنائية هذا الموسم بعدما فاز بمسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، لتصبح هذه المرة الـ13 التي يتوج فيها بالدوري، والمرة الـ7 التي يتوج فيها بالكأس في تاريخه.

 

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