شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش مستقبل الكرة النسائية مع عدد من ممثلي الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام مناقشات مع ممثلي بعض أندية كرة القدم النسائية، حول مستقبل اللعبة وتطويرها ونشرها بين الفتيات في مصر.

وجاءت المناقشات بحضور الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس المجلس والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة النسائية.

وشهدت الكرة النسائية خطوات بارزة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تم تأسيس منتخب كرة الصالات النسائية للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية.

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