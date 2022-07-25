الامارات | ميسي يرد الجميل لأغلى لاعب في العالم نيمار (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يرد الجميل لأغلى لاعب في العالم نيمار (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى باريس سان جرمان بطل فرنسا جولته الصيفية في اليابان بفوز ثالث توالياً، على حساب غامبا أوساكا 6-2 الإثنين في أوساكا.

وتناوب على تسجيل نصف دزينة سان جرمان الإسباني بابلو سارابيا (28)، البرازيلي نيمار (32 من ركلة جزاء و59)، البرتغالي نونو منديش (37)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (39) وكيليان مبابي (86 من ركلة جزاء)، مقابل هدفين لكيسوكي كوروكاوا (34) وهيروتو يامامي (70).

وبعد تركه اليابان، يواجه الفريق المملوك قطرياً، نانت في كأس الأبطال الفرنسية الأحد في تل أبيب.

وخاض النجمان نيمار وميسي أول سبعين دقيقة، ضمن تشكيلة المدرب الجديد كريستوف غالتييه.

وبعد تسجيله من نقطة الجزاء، منح نيمار هدفاً لميسي أفضل لاعب في العالم سبع مرات. ردّ ميسي الجميل لأغلى لاعب في العالم والذي سرت تكهنات حول تركه سان جرمان قبل أن يؤكد في الأيام الأخيرة بقاءه.

ووقع النجم الآخر مبابي اسمه على لائحة المسجلين من نقطة الجزاء، بعد دخوله في النصف الساعة الأخير.

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