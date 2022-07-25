شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وسط منافسة قوية.. ما هو ترتيب هدافي الدوري بمصر؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استمرت المنافسة مشتعلة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بين الزمالك وبيراميدز والأهلي بعد انتهاء منافسات الجولة 26 من المسابقة.

وحققت الفرق الثلاثة الفوز في مبارياتها، حيث تغلب الأهلي على ضيفه الجونة (2-0) وحقق بيراميدز انتصارا عريضا خارج أرضه أمام الإسماعيلي بنتيجة (4-0)، كما انتصر الزمالك على ضيفه سموحة (2-0).

ما هو ترتيب هدافي الدوري المصري؟

وبقي الزمالك في الصدارة برصيد 60 نقطة، يلاحقه بيراميدز بـ56 نقطة، فالأهلي 51 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان.



ولم تتغير ملامح المنافسة بشكل كبير، ومثلها الصراع على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، بعد المواجهة المباشرة بين أحمد سيد زيزو ومروان حمدي في مباراة الزمالك وسموحة، والتي استعاد فيها الأول تفوقه من جديد.

وسجل "زيزو" هدفا للزمالك بينما صام "مروان"، لينفرد نجم الزمالك بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري من جديد، بعدما رفع رصيده إلى 13 هدفا.

وسجل علي معلول هدفا للأهلي في الفوز على الجونة، رافعا رصيده إلى 8 أهداف، ليتساوى مع زميله محمد مجدي أفشة، وعدة لاعبين آخرين مثل أشرف بن شرقي (الزمالك)، وخالد قمر (الجونة)، ومحمد هلال وناصر منسي (البنك الأهلي)، في المركز الثامن في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.

وكان أحمد رفعت لاعب فيوتشر سجل هدفا (السبت) في فوز فريقه على البنك الأهلي 4-1، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف شارك بها في المركز الخامس في جدول تريتب هدافي الدوري المصري بالتساوي مع مصطفى شلبي لاعب إنبي وشادي حسين لاعب سيراميكا كليوباترا.

ورفع رمضان صبحي رصيده إلى 6 أهداف بثنائية سجلها في مرمى الإسماعيلي، لكنه يبقى بعيدا عن المنافسة حتى الآن.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 13 هدفا

مروان حمدي (سموحة) - 12 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) - 12 هدفا

جون إيبوكا (إنبي) - 10 أهداف

مصطفى شلبي (إنبي) - 9 أهداف

أحمد رفعت (فيوتشر) - 9 أهداف

شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - 9 أهداف



وكان أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك وهداف الدوري المصري، قدم اعتذارا خاصا لزميله في منتخب مصر ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، بسبب ما حدث بعد مباراة الفريقين الأخيرة.

وكان زيزو نشر عبر حسابه على "إنستجرام" صورة تجمعه بياسر إبراهيم، خلال مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة في نهائي كأس مصر، تحمل سخرية من مدافع الفريق الأحمر.



لكن زيزو قام بحذف الصورة بعدها، مقدما اعتذارا للاعب الأهلي عبر الشبكة نفسها، بالقول: "اعتذار واجب لواحد من الناس اللي أنا باعزها جدا، ياسر إبراهيم، عن الصورة اللي نزلت".

أضاف "أنا أحترم وأقدر ياسر جدا.. الـ mentions كانت كتير جدا وماخدتش بالي خالص من الصورة.. شكرا".



وكان نجم الزمالك أعاد نشر صورة له وهو يركض بالكرة وخلفه ياسر إبراهيم، من مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر، يوم الخميس الماضي.

وأسهم "زيزو" في تتويج الزمالك بكأس مصر للمرة الـ28 في تاريخه بإحرازه الهدف الأول في المباراة التي انتهت بفوز فريقه (2-1) يوم الخميس الماضي.

ويعيش نجم الزمالك موسما رائعا، حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدفا بعد مرور 26 جولة من المسابقة.

وإجمالا، سجل لاعب الزمالك 14 هدفا إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة في 30 مباراة بكل البطولات المحلية والقارية هذا الموسم.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة، قبل 8 جولات من نهاية المسابقة، خلفه بيراميدز بـ56 نقطة، ثم الأهلي بـ51 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.