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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت تقارير عن تفوق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على زميله كورتس جونز في سباق ركض خلال أحد التدريبات، تلاه حوار ساخر بينهما حسمه الفرعون لصالحه بـ3 كلمات.

كيف تفوق النجم المصري "محمد صلاح" على زميله كورتس جونز؟

وأجرى لاعبو ليفربول مرانًا للركض أمس في ثالث أيام معسكر الفريق التحضيري في النمسا، فاز فيه محمد صلاح، مما أدى لمواجهة بالكلمات الساخرة بينه وبين زميله كورتز جونز لاعب وسط الريدز.



وأشارت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية في تقرير لها إلى أن جونز قال لمحمد صلاح عقب نهاية الحصة التدريبية: "أنت تركض فقط عندما ترى المرمى"، في إشارة لاستخدام قائد منتخب مصر لسرعاته في الجزء الأخير من الملعب لتسجيل الأهداف.

وظهر جونز في قناة ليفربول وهو يقول لصلاح: "اركض يا مو"، ليرد عليه محمد صلاح بقوله "قتلتك" خلال مران الفريق.



لكن جونز لم يصمت، حيث قال لزميله: "أنت فعلتها بالفعل، لكني في المباريات أركض أكثر منك، هذا ليس منطقيًا، هل بإمكانك أن تركض هكذا في الملعب كله؟".

ورد محمد صلاح ساخرًا ليحسم المواجهة كلها بـ3 كلمات، حيث قال: "أركض لتسجل الأهداف"، مضيفًا: "هكذا تسجل الأهداف يا صديقي"، ليؤكد جونز في رده أن صلاح يركض فقط حين يشاهد المرمى.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره سالزبورج النمساوي في معسكر النمسا يوم الأربعاء قبل أن يعود لإنجلترا تحضيرًا لمواجهة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي في ملعب كينج باور يوم 30 يوليو/تموز الجاري.

يذكر أن ليفربول خاض 3 مباريات ودية ضمن تحضيراته للموسم الكروي المقبل 2022-2023، حيث خسر 4-0 أمام مانشستر يونايتد ثم فاز 2-0 على كريستال بالاس و5-0 على ريد بول لايبزيج الألماني.

وسجل صلاح هدفين من 7 أهداف لفريقه في تحضيرات الموسم الجديد بينما سجل الأوروجواياني داروين نونيز 4 أهداف وجوردان هندرسون هدفًا.

وقبل انطلاقة الموسم سيواجه ليفربول فريق ستراسبورج الفرنسي في أخر ودياته يوم الأحد المقبل، على أن يفتتح موسمه يوم 6 أغسطس/أب بمواجهة فولهام في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونخ أعرب في وقت سابق عن سعادته بتتويجه بجائزة أفضل لاعب أفريقي 2022، كاشفا عن حقيقة علاقته مع المصري محمد صلاح.

وتوج ماني، المنضم حديثا لصفوف بايرن ميونخ من ليفربول، مساء أمس الخميس بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2022، للمرة الثانية في تاريخه بعد أن حقق نفس الانجاز في عام 2019.



وفي طريقه للفوز بالجائزة، تفوق ماني على صلاح، زميله السابق في ليفربول، وكذلك مواطنه إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

وقال ماني، في تصريحات صحفية، عقب تسلمه الجائزة: "سعيد للغاية بهذه الجائزة، وأشكر الجماهير على دعمها لي، خاصة أنصاري من السنغال، لهم كل التقدير مني".



وأكمل: "الناس في بعض الأحيان تقول إن هناك منافسة بيني وبين صلاح، ولكني لا أرى نفسي في تنافس مع أي لاعب بصراحة".

وتابع: "تربطنا علاقة جيدة، نتبادل الرسائل، أعتقد أن الإعلام يحاول دائما تضخيم الأمور، لا تربطني علاقة بلاعب واحد فقط، ولكن بكل لاعب في العالم سبق لي اللعب معه ".

وأتم: "يمكنك أن تسأل أي شخص تريده في النادي، أو أي مكان أذهب اليه، تربطني علاقة جيدة بجميع اللاعبين، وبالتأكيد صلاح أحدهم".

وجاء حصول ماني على الجائزة بعد قيادة منتخب السنغال للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بجانب الصعود ببلاده إلى نهائيات كأس العالم 2022.