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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عزز فريق الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري بعد مرور 26 جولة من المسابقة، مقتربا خطوة جديدة من التتويج باللقب للموسم الثاني تواليا.

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين دون رد، مساء الأحد، لتتبقى أمامه 8 مباريات مصيرية عليه الفوز بها إذا أراد الاحتفاظ بلقبه دون انتظار لنتائج المنافسين.



ورفع الفارس الأبيض رصيده إلى 60 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري، يلاحقه بيراميدز 56 نقطة، ثم الأهلي بـ51 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.

وتعد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري بمثابة مباريات كؤوس، إذا فاز بها جميعا فإنه سيتوج باللقب بصرف النظر عن نتائج باقي منافسيه.

وتبقى إحدى هذه المواجهات أمام منافس مباشر وهو بيراميدز، فإذا حقق الزمالك الفوز عليه فهذا سيعني اتساع الفارق بينهما إلى 7 نقاط، مما يعني إقصاء بيراميدز من طريقه.

ماذا يحتاج الزمالك المصري للتتويج بالدوري؟

كما يضمن هذا الاحتمال تتويج الزمالك حتى إذا فاز الأهلي بجميع مبارياته، حينها سيكون الفارق بين القطبين 3 نقاط لصالح الأبيض.

وتتبقى للزمالك مواجهات ضد فيوتشر وبيراميدز والجونة والمقاصة وفاركو والاتحاد والمصري وإيسترن كومباني على الترتيب.



وينتظر الزمالك حامل لقب الدوري المصري أيضا هدية من غريمه الأهلي، تحسبا لتعثره في أي من هذه مواجهاته المتبقية بالتعادل أو الخسارة.

وتتبقى للأهلي مباراتان مؤجلتان ضد المقاولون العرب والإسماعيلي، التعثر في إحداهما أو كلاهما بتعادل أو خسارة سيبقي الفارق بينهما 8 نقاط (على الأقل) لصالح الزمالك.

فإذا فاز الفارس الأبيض بجميع مبارياته مع تعثر الأهلي في مباراة واحدة على الأقل، فسيكون بإمكان جماهير الزمالك الاحتفال باللقب قبل جولتين من انتهاء المسابقة.

يخشى البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، من أمر وحيد يهدد بتعطيل مسيرة فريقه، وهو الإصابات والإيقافات، حيث يعاني الفريق من نقص عددي لركائز مهمة بعد رحيل الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وانتقال طارق حامد إلى الاتحاد السعودي، وتجميد الحارس محمد أبوجبل.

كما افتقد الفريق في المواجهات الأخيرة أكثر من لاعب بسبب تراكم البطاقات مثل محمود حمدي الونش وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأحمد سيد زيزو.

ولجأ فيريرا للعناصر الشابة لتعويض هذا النقص العددي، لكنها لم تسلم أيضا من شبح الإصابات، الذي اصطاد الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر.

أشاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بلاعبيه بعد الفوز على سموحة (2-0) في الجولة 26 من الدوري المصري.

حافظ الزمالك بهذا الفوز على تصدره لجدول المسابقة برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن أبرز ملاحقيه بيراميدز، و9 نقاط عن الأهلي الثالث الذي خاض مباراتين أقل.



قال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أهنئ لاعبي الزمالك على الأداء، كان بإمكاننا الفوز بنتيجة أكبر، لم تكن مباراة سهلة خاصة أنها تأتي وسط أجواء فرحة الفوز بكأس مصر بعد مواجهة حماسية من الممكن أن تعرض اللاعبين لإصابات أو إجهاد".

أضاف البرتغالي المخضرم: "بدأنا العد التنازلي، باتت لدينا مباراة أقل، وتنتظرنا مواجهات صعبة في فترة زمنية قليلة، نحاول أن نتفادى الإصابات والإيقافات، لأنها تقلل الحلول ومن الممكن أن تعطلنا، لأنه لن يتحمل فريق الغيابات في 8 مباريات مضغوطة".



وواصل: "لقد تطور لاعبو الزمالك تكتيكيا، نعتمد على بعض اللاعبين الشباب، بينما يملك منافسونا (بيراميدز والأهلي) عددا أكبر من اللاعبين، ونترقب أيضا كيف سيتعاملون مع ضغط المباريات".

وتطرق المدير الفني للزمالك للحديث عن أمور أخرى: "لقد صنع المغربي أشرف بن شرقي (لاعب الفريق الذي أعلن رحيله عقب مباراة نهائي كأس مصر) تاريخا في الزمالك بفوزه بعدد من الألقاب، ولكنه رحل، فالحياة متغيرة دائما، ولن نحاول استنساخ (بن شرقي) لأن لكل لاعب أسلوبه".



وأتم فيريرا تصريحاته: "يجب أن نتأقلم على الوضع الجديد مثلما تأقلمنا مع موقف محمد أبوجبل وطارق حامد، فالفوز بالكأس كان ختاما جيدا لأشرف بن شرقي، والزمالك فاز الليلة بفضل اللاعبين المتاحين".