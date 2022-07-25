شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا في قائمة إيسترن كومباني استعدادا لمواجهة المصرى غدا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفني لنادي إيسترن كومباني، عن قائمة فريقه للدخول فى معسكر مغلق اليوم الأثنين فى الإسكندرية، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى غدا الثلاثاء، فى إطار الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى.

وجاءت قائمة إيسترن كومبانى كالتالي :

حراسة المرمى: أحمد بوسكا، عمرو حسام

الدفاع: خالد مصطفى، كمال أبو الفتوح، محمد صالح، حسام حسن، محمود نعيم، صابر الشيمي، أحمد داهش، أحمد عبد الموجود.

الوسط: موكشا، أحمد تمساح، محمد الطرابلسي، فراس بن عيفية، محمد خليفة، محمد رمضان، يوسف مجدي، عمر ميرا، أحمد متعب، محمد ناصر مودي.

الهجوم: يوسف أحمد رمضان، عماد ميهوب.

وطالب علاء عبدالعال المدير الفني من لاعبي الفريق، ضرورى بذل الجهد لتحقيق الفوز وتجميع النقاط، والتأكيد على صعوبة المواجهات الرسمية القادمة وطالبهم بعدم التفريط في النقاط ودخول جميع المباريات المقبلة من أجل الفوز فقط خاصة أنه لازال هناك أمل فى البقاء.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 47 هدفاً آخر.