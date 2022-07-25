منتخب الناشئين يختتم معسكره المغلق بالإسماعيلية استعدادًا لكأس العرب

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القاهرة - سامية سيد - أختتم منتخب مصر للناشئين "مواليد 2006" صباح اليوم الاثنين معسكره المغلق بالإسماعيلية، والذي استمر لمدة 12 يومًا، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب، التي تنطلق في الثاني والعشرين من شهر أغسطس المقبل بالأراضي الجزائرية.

وخاض منتخب الناشئين مباراتين وديتين مع منتخب الإسماعيلية في معسكره المغلق، وفاز بهما بنتيجتي 3-0 و4-0 على الترتيب.

أشاد محمد وهبة المدير الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" بإيجابيات معسكر الإسماعيلية المغلق، والذي استمر لمدة 12 يومًا وقال المدير الفني لمنتخب الناشئين إن معسكر الإسماعيلية هو الثاني، بعد الفترة التي قضاها منتخب الناشئين في معسكر القاهرة قبل عيد الأضحى المبارك. كما أضاف وهبة أن المعسكر شهد تركيزًا على رفع معدلات اللياقة البدنية والفنية، مع تحفيظ اللاعبين أكثر من خطة اللعب، بجانب تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يدخل منتخب الناشئين معسكرًا مغلقًا جديدًا بالقاهرة بعد غد يمتد لثلاثة أيام، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية نهاية الشهر الجاري، لخوض مواجهتين وديتين.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كل من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدرب حراس مرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.