شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطلب من معاونيه تسجيل جميع مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول من معاونيه تسجيل لجميع مباريات الدوري و الجولة ال لمتابعة ومشاهدة جميع المباريات وتقييم مستوى اللاعبين استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر و الذي يتخلله مباراتي مالاوي في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات المؤهلة لكاس امم افريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار في 2024 .

قام البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بتقسم مباريات الدوري على معاونيه الأجانب لكتابة تقرير عن المباريات و اللاعبين أولًا بأول لحين العودة للقاهرة أول اغسطس وحضور المباريات .

وسافر الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة فيتوريا إلى البرتغال بعد التوقيع على عقود تدريب منتخب مصر لانهاء المتعلقات الخاصة بهم والعودة نهاية الاسبوع المقبل للقاهرة.

طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري تقريرًا شاملًا عن جميع لاعبي منتخبات المراحل السنية المختلفة، وتولى فيتوريا رسميًا قيادة المنتخب المصري، حيث قدمه الاتحاد المصري لكرة القدم في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، قبل أن يسافر إلى البرتغال، على أن يعود مطلع شهر أغسطس المقبل لبدء مهام عمله.

وينتظر المدير الفني للمنتخب المصري خلال الأيام المقبلة جميع المعلومات المتعلقة بلاعبي منتخبات المراحل السنية المختلفة، وفي مقدمتها منتخبي الشباب والناشئين.

ويخوض منتخب مصر للشباب "مواليد 2003" الذي يقوده المدير الفني محمود جابر منافسات كأس العرب للشباب في المملكة العربية السعودية، وهزم نظيره العماني بهدف نظيف في افتتاح مشواره في البطولة، كما يتأهب لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب وسط جماهيره العام المقبل، وهي البطولة ذاتها المؤهلة لكأس العالم للشباب.