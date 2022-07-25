شكرا لقرائتكم خبر عن ‏شريف عبد المنعم: الحكم على سواريز حاليا غير منطقي وجماهير الأهلي لا تتقبل الأعذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق، أن الحكم على البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للنادي الأهلي، في الوقت الحالي أمر غير منطقي، خاصة أنه تسلم الفريق قبل فترة قصيرة.

وقال عبد المنعم في تصريحات لبرنامج " أخبار أون تايم": الحكم على سواريز يكون بداية من الموسم القادم، لأنه تسلم الفريق في ظروف صعبة جدا، البرتغالي تسلم فريق تعبان ومتهالك جدا، كل يوم يفقد لاعبين أو ثلاثة بسبب الإصابات و " اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار".

وأضاف نجم الأهلي السابق: من يريد أن يحكم على سورايز بعد خمس مباريات فهذا غير منطقي، البرتغالي مازال يقيم ويدرس اللاعبين بنفسه ولديه خطة ولكنها لن تواكب اللاعبين في الوقت الحالي، ربما بعد أن يكون هناك حالة استشفاء يستطيع تنفيذ خطته.

وتابع عبد المنعم: سواريز يعلم أن الأهلي نادي بطولات، والتعادل والهزيمة لا يرضيان الجماهير، لأن الأهلي كبير فعندما يخسر بطولة يكون الأمر كبير، في الكأس تحديد يكون هناك إمكانية لحدوث مفاجآت وحتى الخسارة بركلات جزاء، لكن جماهير الأهلي ليس لديها تقبل للهزيمة لأن الأهلي عودنا على الفوز.

واختتم: الأهلي عودنا دائما أنه صاحب الكلمة الأولى والتفوق والبطولات حتى وهو في أسوأ حالاته، مثلا بطولة العالم للأندية الأخيرة لعبها الأهلي بالقوام الاحتياطي، ورغم ذلك فوزنا على بطل المكسيك وبطل آسيا وحصدنا البرونزية وهذه كانت روشتة أن الأهلي بمن حضر، ولا مجال للحديث عن أي غيابات والجماهير تعلم أن كواليتي وروح الأهلي حاجة تانية لذلك لا يتقبلون الهزيمة.

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