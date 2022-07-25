شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. تدريبات استشفائية ونزول بالحمل البدنى استعدادا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مران صباح اليوم – الإثنين – على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار بدء الاستعداد لملاقاة الجونة ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على الجونة مساء الخميس المقبل على ملعب خالد بشارة بالغردقة، فى الجولة الـ 27 من عمر المسابقة المحلية.

وأدي اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا فى مباراة بيراميدز الأخيرة، تدريبات استشفائية على هامش المران الصباحي، بينما بدأ البدلاء والمستبعدين الاستعداد للمباراة المقبلة بشكل طبيعي.

وكان الجهاز الفني للدراويش، قد قرر تخفيض الحمل البدني على لاعبيه خلال الفترة الحالية حتي لا يتعرض أى منهم للإجهاد نظرًا لضغط المباريات القادمة.