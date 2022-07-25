شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل استعداداته لمواجهة الصومال في كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاص منتخب مصر للشباب "مواليد 2003" تدريبًا قويًا صباح اليوم الاثنين، تحت قيادة المدير الفني محمود جابر، استعدادًا لمواجهة منتخب الصومال، في الجولة الثانية والأخيرة بالدور الأول لكأس العرب للشباب.

وافتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز بهدف نظيف على نظيره العماني، قبل فوز عمان على الصومال بهدفين نظيفين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.