شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يصل القاهرة 2 أغسطس لبدء مهام عمله مع المنتخب الوطنى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، موعد عودته إلى الأراضي المصرية لبدء مهام عمله رسميًا، حيث يصل القاهرة يوم 2 أغسطس المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده مع فيتوريا لقيادة المنتخب المصري، وتم تقديمه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي، قبل سفره إلى الأراضي البرتغالية.

ويبدأ فيتوريا مهام عمله بشكل رسمي عقب عودته إلى القاهرة، حيث طلب خلال الأيام الماضية تقريرًا شاملًا عن لاعبي جميع منتخبات المراحل السنية المختلفة بالكرة المصرية.

ومن جانب آخر أستفسر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بشكل شفوي من الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن موقف مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي المقرر لهما شهر سبتمبر في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2023 بكوت ديفوار ، سواء باقامتهما أو ترحيل موعدهما بعد تأجيل انطلاق بطولة أمم افريقيا الي يناير 2024 .

ويرغب مجلس إدارة اتحاد الكرة في التجهيز لمعسكر شهر سبتمبر وفي حالة تأجيل مباراتي مالاوي يرغب المجلس في خوض ودية او اثنين في شهر سبتمبر بناء علي طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس الامم الافريقية 2023 بكوت إيفوار والتى تضم كلاً من غينيا و مالاوي و إثيوبيا.

ويحتل المنتخب المصرى المركز الرابع بالمجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2023 بكوت إيفوار برصيد 3 نقاط .

وخاض المنتخب المصرى مباريتان حيث تمكن من الفوز على غينيا بهدف مقابل لاشئ فى الجولة الاولى و تلقى الهزيمة أمام إثوبيا بهدفين مقابل لاشئ فى الجولة الثانية .