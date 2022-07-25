شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتمسك باستمرار حمزة الجمل فى منصبه بعد الخسارة من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسئولي النادى الاسماعيلى بإستمرار حمزة الجمل المدير الفني للفريق في منصبه بعد الخسارة التي تلقاها الفريق أمام بيراميدز، وجددت إدارة الدراويش الثقة في الجمل ثقة منها في قدرته على إعادة تصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من بيراميدز بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء الأحد على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الجونة مساء الخميس المقبل على ملعب الأخير بالغردقة، فى إطار الأسبوع الـ 27 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان الإسماعيلي قد تعرض للخسارة من بيراميدز، لتتوقف سلسلة انتصاراته الأخيرة بعد الفوز على سموحه وفيوتشر، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة.