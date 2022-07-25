شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى المباريات المتبقية للأهلى والزمالك وبيراميدز فى صراع التتويج بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج ، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 8 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب ، ونلقى الضوء في السطور التالية على الصراع النارى بين الاهلى والزمالك وبيراميدز على التتويج بالدوري..





س: ماهو ترتيب جدول الدوري المصرى حتى الآن؟ج: يتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 60 نقطة ويحل بيراميدز ثانياً برصيد 56 نقطة ويحل الاهلى ثالثاً برصيد 51 نقطة ويحل رابعاً فيوتشر برصيد 42 نقطة ويأتي سموحة خامساً برصيد 39 نقطة.





س: ماهى المباريات المتبقية للأهلى؟ج: تتبقى للمارد الأحمر ثمانية مباريات هي :

مصر المقاصة – الأهلي الاربعاء 27 يوليو

الأهلي – فاركو الثلاثاء 2 أغسطس

السبت 6 أغسطس الاتحاد – الأهلي

الأربعاء 10 أغسطس الأهلي - المصري

السبت 20 أغسطس إيسترن كومباني - الأهلي

الثلاثاء 23 -24 أغسطس الأهلي - إنبي

الجمعة 26 -27 أغسطس طلائع الجيش – الأهلي

الاثنين 29-30 أغسطس الأهلي – سيراميكا





س: ماهى المباريات المتبقية للزمالك؟ج: تتبقى ثمانية مباريات للفارس الأبيض هي :

فيوتشر - الزمالك الخميس 28 يوليو

الزمالك - بيراميدز الإثنين 1 أغسطس

الجونة - الزمالك الجمعة 5 أغسطس

الزمالك - مصر المقاصة الإثنين 8 أغسطس

فاركو - الزمالك الجمعة 19 أغسطس

الزمالك – الاتحاد 24-23 أغسطس

المصري - الزمالك 27-26 أغسطس

الزمالك - إيسترن كومباني 30-29 أغسطس





س: ماهى المباريات المتبقية لبيراميدز؟ج: تتبقى للفريق السماوى ثمانية مباريات هي :

البنك الأهلي - 27 يوليو

الزمالك - 1 أغسطس

المقاولون العرب - 6 أغسطس

غزل المحلة - 9 أغسطس

سموحة - 19 أغسطس

فيوتشر - 23 أغسطس

سيراميكا - 26 أغسطس

الجونة - 29 أغسطس.





س: كيف ظهر الأهلى في الجولة الأخيرة للدوري؟ج: عاد الأهلي إلى طريق الانتصارات بعد غياب طويل، وذلك بعدما حقق فوزا صعبا على نظيره الجونة بنتيجة 2-0، في الجولة الـ26 من الدوري المصرى ، ونجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 73 عن طريق مدافعه رامي ربيعة، قبل أن يضيف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.





س: كيف ظهر الزمالك في الجولة الأخيرة للدوري؟ج: واصل الزمالك سلسلة انتصاراته، حيث حقق الفوز الخامس على التوالي، وذلك على حساب سموحة بنتيجة 2-0.



