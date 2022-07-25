شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحذر لاعبي الزمالك من الإنذارات فى لقاء فيوتشر لتفادى الإيقافات أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاعبي فريقه من الإنذارات خلال مواجهة فيوتشر فى المباراة التي ستجمعهما مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى.

وطلب فيريرا من لاعبيه العمل علي تفادي تلقي البطاقات الصفراء حتي لا يتعرض اللاعبون المهددين بالايقاف للغياب عن مواجهة بيراميدز المقرر لها يوم 1 أغسطس المقبل، حيث يوجد أكثر من لاعب مهدد بالايقاف في مقدمتهم محمود الونش وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدورى برصيد 60 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز في 19 لقاء، وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 46 هدف واستقبلت شباكه 25.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.