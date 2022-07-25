شكرا لقرائتكم خبر عن 257 مباراة و49 هدفا.. ماذا قدم عمرو السولية مع الأهلى قبل الإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي للإصابة في مباراة فريقه أمام الجونة ما استدعى استبداله في اللقاء ،وأصيب السولية أثناء محاولته القيام بوضع الكرة بكعب القدم في الدقيقة 62 من زمن المباراة التي انتهت بهدفين دون رد أمام الجونة في الجولة الـ26 من بطولة الدوري العام.

ويعاني السولية من إجهاد عام على صعيد المشاركات في الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مشاركاته المتعددة مع المنتخب الوطني في فترة سابقة.

وإجمالا شارك عمرو السولية في 257 مباراة مع الاهلى بكل البطولات بإجمالى 20964 دقيقة سجل خلالها 24 هدف وصنع 25 هدفاً وتلقى 32 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد ، وتوج مع المارد الأحمر بخمسة بطولات دوري وممتاز وبطولتين لكأس مصر ومثلهم للسوبر المحلى ومثلهم لدوري الابطال الافريقى ومثلهم للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

ويعاني المارد الأحمر من غياب أكثر من لاعب بسبب الإصابة، على رأسهم محمد شريف لإصابته بتمزق في العضلة الضامة، وحسين الشحات، لمعاناته من الإصابة بقطع كامل في غضروف الركبة وسيخضع اللاعب لجراحة في قطر خلال الأيام المقبلة، وطاهر محمد طاهر، لإصابته تمزق في العضلة الخلفية، وأحمد نبيل كوكا، بتمزق في العضلة الخلفية.