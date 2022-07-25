شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة المنشطات تبدأ مشاركتها في بطولة العالم للخماسي الحديث بعد مونديال السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" مشاركتها في بطولة العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها مصر بالإسكندرية، وذلك عن طريق القيام بدورها لسحب عينات الكشف عن المنشطات من لاعبي ولاعبات المنتخبات المشاركة.

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قد شاركت أيضا في بطولة العالم للسلاح التي استضافتها مصر على مدار الأيام الماضية في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وأكدت الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة أن فريق عمل المنظمة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للخماسي الحديث UIPM، يتواجد في الحدث من أجل تنفيذ بروتوكول سحب عينات البول والدم طبقا للكود الدولي لمكافحة المنشطات.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في نطاق عمل المنظمة المصرية والذي يدخل فيه سحب العينات في جميع البطولات الدولية التي تقام على أرض مصر، في مختلف الرياضات.

وأوضحت الدكتورة هانم أمير أن المنظمة المصرية لمكافحة المنسطات شاركت قبل أيام في بطولة العالم للسلاح، حيث تواجد فريق عمل المنظمة في فعاليات البطولة وتم تنفيذ البروتوكول الدولي لسحب عينات الكشف عن المنشطات، ومن قبلها أيضا كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، وكذلك البطولة الأفريقية للجمباز.

يذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم و التثقيف والوقاية.