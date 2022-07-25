شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين الكثير من الأخبار الرياضية المهمة على رأسها، مطالبة بيراميدز باستقدام حكام أجانب فى مباراة الزمالك، واعتذار زيزو لياسر إبراهيم ، وإشادة لوبو بمحمد الشناوى أمام الجونة، ونقل مباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش.

بيراميدز يتمسك بتحكيم أجنبى فى مواجهة الزمالك

يتمسك مسئولى نادى بيراميدز بالاستعانة بتحكيم أجنبى فى مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، المقرر اقامتها على استاد القاهرة الدولى، نظرًا لأهمية وحساسية المباراة، كون الفريقان يتنافسان على لقب الدورى، ونتيجة اللقاء ستكون فاصلة فى تحديد مصير اللقب.

نقل مباراة الاتحاد السكندرى والطلائع من القاهرة للإسكندرية.. اعرف السبب

أرسلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، خطابا لنادى الاتحاد السكندرى بالموافقه على نقل مباراه طلائع الجيش من ملعب جهاز الرياضة بالقاهرة إلى ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع الـ28 والمقرر لها الأحد المقبل.

استفسر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بشكل شفوي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موقف مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي المقرر لهما شهر سبتمبر في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، سواء باقامتهما أو ترحيل موعدهما بعد تأجيل انطلاق بطولة أمم افريقيا الي يناير 2024.

لوبو يُشيد بأداء الشناوى بعد ثنائية الأهلى فى الجونة.. اعرف قال إيه

أثني باولو لوبو مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي على مستوى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعد المستوى الجيد الذي قدمه في مباراة الجونة أمس بالدوري.

أبو جبل يسعى لحل أزمته مع النصر السعودى لحسم موقفه من العروض المحلية

يسعي محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك السابق، لحل أزمته مع إدارة نادي النصر السعودي، خاصة بعدما سبق ووقع للنادى السعودى وحصل على مقدم التعاقد، ثم انقلبت الأمور رأسًا على عقب وتراجعت إدارة النصر عن إتمام التعاقد، وقررت ضم الكولومبي الدولي ديفيد أوسبينا.

زيزو يعتذر لياسر إبراهيم مدافع الأهلى بعد صورة ساخرة على إنستجرام

وجه أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب نادي الزمالك، رسالة اعتذار إلى ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، بعد صورة ساخرة نشرها لاعب الفريق الأبيض عبر حسابه الشخصي على انستجرام، عن الهدف الذي أحرزه في شباك الأهلي بنهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

سواريز يتسلم تقريرا من طبيب الأهلي عن حالة 7 مُصابين في الفريق

تسّلم ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي تقريراً من الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق عن حالة المُصابين في القلعة الحمراء ، وأستفسر المدير الفني من الطبيب عن موقف المُصابين ومدى إستجابتهم للبرامج التأهيلية التى يخوضوها حالياً ضمن برامج تأهيلهم وعودتهم للتدريبات الجماعية.