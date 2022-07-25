شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث ترتيبات جراحة الركبة للشحات مع الخبير اليونانى كوستاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجري مسئولو النادي الأهلي خلال اليومين الحاليين ترتيبات جراحة حسين الشحات لاعب في قطر نهاية الأسبوع الجاري ، وفتحوا خطوط إتصالات مع الخبير اليوناني بابا كوستاس الذي سيُجري الجراحة في مركز أسباير بالعاصمة القطرية.

وأنهى الأهلي إجراءات سفر الشحات إلى قطر مؤخراً لإجراء عملية جراحية نهاية الاسبوع الجارى بمستشفى اسباير بالعاصمة القطرية الدوحة تحت اشراف الخبير اليوناني بابا كوستاس أحد أكبر المتخصصين فى إجراء العمليات الدقيقة فى الركبة ، والذى اجرى هذا النوع من العمليات لعدد من نجوم الكرة فى العالم

وأعلن الجهاز الطبى للاهلى بقيادة احمد أبو عبلة اصابة حسين الشحات بقطع كامل فى غضروف الركبة وذلك قبل مباراة الجونة المؤحلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى والتى اقيت يوم5يوليو الجارى .

وتعد مستشفى سباير أحداكبر المستشفيات المتخصصة فى الاصابات الرياضية بالعالم وباتت قبلة لعدد من نجوم الكرة العالمين لما تضمه من مراكز تأهيل متخصصة ساهمت بشكل كبير فى الاسراع بعودة اكثر من لاعب إلى التدريبات وفى مقدمتهم أكرم توفيق لاعب الأهلى الذى أنهى برنامجه التأهيلى هناك ، ويشارك حاليا فى أجزاء كبيره من تدريبات فريقه تمهيدا للمشاركة فى كامل التدريبات ، وأيضا عمار حمدى الذى ادى المراحل الأولى من برنامجه التاهيلى فى مستشفى سباير ، وقبله زميله فى الفريق محمود متولى وحاليا يؤدى عمرو جمال لاعب الأهلى السابق وفاركو الحالى برنامجه التأهيلى هناك بعداصابته بقطع فى الرباط الصليبى