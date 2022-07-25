شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يذاكر الزمالك من بوابة سموحة قبل موقعة الخميس فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق، على مراجعة المباريات السابقة للزمالك في الدوري العام، وأخرها مواجهة سموحة، والتي جمعت الفريقين بالجولة 26، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.

ويسعى جهاز فيوتشر إلى تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الأبيض قبل اللقاء المرتقب بين فيوتشر والزمالك يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفا واستقبلت شباكهم 28 هدفا آخر.

وحسم فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة المقبلة، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الرابع، متفوقاً على الكثير من الفرق أصحاب التاريخ والخبرات والجماهيرية بالمسابقة المحلية.

ويستهدف فيوتشر، إنهاء الموسم الجاري في المركز الرابع، بعد حصد أول ألقابه وضمان اللعب في الكونفدرالية، وهو الهدف الذي أكدته إدارة الفريق للجهاز الفني واللاعبين.