شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يدرس إجراء تغييرات فى تشكيل الأهلى لمواجهة "هوجة" الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي إجراء تغييرات في تشكيل الفريق أمام المقاصة بالدوري بسبب الغيابات التى تضرب الفريق للإصابة.

ويرغب المدرب البرتغالي في تطبيق سياسة "التدوير" لمواجهة لعنة الإصابات التى يعاني منها الأهلي الفترة الماضية بشكل لافت للنظر.

ويخسر الأهلي خلال الفترة الحالية جهود عدد كبير من لاعبيه للأصابة حيث يغيب عنه ، كلاً من : محمد شريف، بيرسي تاو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق، عمار حمدي وأخيراً عمرو السولية الذي أُصيب في مباراة الجونة أمس.

ويتطلع المدير الفني للأهلي لمنح لاعبي الدكة في الأهلي الفرصة من أجل مواجهة الغيابات الكثيرة في الفريق ومن أجل تجهيز هؤلاء اللاعبين للإرتباطات القوية التى سيخوضها المارد الأحمر الفترة المقبلة محلياً.

وفاز الأهلي على الجونة بثنائية نظيفة خلال المباراة التى أقيمت أمس في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمباراة المقاصة المقرر لها مساء بعد غد ، الأربعاء، في الجولة 27 بطولة الدوري الممتاز.