شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وصبحى وعبد المجيد وفتحى فى بؤرة اهتمام جهاز منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال الرباعى أحمد سيد "زيزو" وحسام عبد المجيد ثنائي فريق الزمالك ورمضان صبحي لاعب بيراميدز وحمدي فتحي لاعب الأهلي إشادة الجهاز الفني لمنتخب مصر الجديد بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بعد ظهورهم بمستوى جيد في المباريات الأخيرة للدوري.

وطلب المدير الفني للمنتخب من الجهاز المعاون الأجنبي مراقبة ومتابعة مباريات الدوري ومستوى اللاعبين وكتابة تقرير عنهم استعدادا لمعسكر سبتمبر والذي يتخلله مباراتين أمام منتخب مالاوي في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس امم افريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار.

من جانب آخر، اقترب محمد شوقى مدرب عام منتخب مصر، من الاستمرار فى الجهاز الجديد للفراعنة بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة قراره النهائى فى اجتماع هذا الأسبوع.